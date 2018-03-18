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"Ждун на унитазе": оккупанты Донецка насмешили новым памятником

STYLERLIFE        18.03.2018 - 08:45
Фото: Донецк (facebook.com/OpasnajaIgra)
Фото: Донецк (facebook.com/OpasnajaIgra)

Пользователи сети предлагали множество вариантов названия памятника

В оккупированном Донецке "власть" решила поставить памятник матери. Но его проект вызвал у пользователей сети только насмешки.

Предполагаемым эскизом будущего творения, посвященного матери, на своей странице в Twitter поделился пользователь hochu dodomu, отметив сходство сидящей женщины с популярным образом ждуна.

Скриншот страницы twitter.com/rjpthjuljvjq

"Это мама? Какой-то ждун в платке. Это поставят в Донецке?" - подписан пост в соцсети.

Памятник планируют выковать из металла и установить в центре Донецка в Парке кованых фигур. Отметим, что для воплощения этой идеи срочно ищут художника-дизайнера.

Большинство комментаторов иронично отреагировали на проект, назвав его неудачным.

"Больше напоминает старуху и "Сказку о рыбаке и рыбке", которая осталась у разбитого корыта", "Мама ждет смску из Ощадбанка", "В профиль вылитый Януковощ", "После освобождения всю эту фуету сносить будем", "Это же прабабушка фельдмаршала во время сидения в Рейкьявике", "А че не в кокошнике?", - пишут юзеры.

Скриншот страницы twitter.com/rjpthjuljvjq

Скриншот страницы twitter.com/rjpthjuljvjq

Скриншот страницы twitter.com/rjpthjuljvjq

 

Напомним, боевики на Донбассе призывают детей и молодежь воспевать войну.

 

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