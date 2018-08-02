Жертви сімейного насильства або вбивці: у Росії троє сестер зарізали свого батька

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Дівчата кажуть, що стали жертвами сімейного насильства, адже батько постійно бив їх

У Москві 57-річного Михайла Хачатуряна вбили три його дочки у віці 17, 18 і 19 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Дівчину кажуть, що стали жертвами сімейного насильства, адже батько постійно їх бив, і навіть домагався.

Фото: Загиблий Михайло Хачатурян (web.telegram.org/mash)

У свою чергу їх брат, племінник загиблого Арсен Хачатурян, стверджує, що Михайло був хорошою людиною, а дівчата його вбили за те, що він би суворим і не давав їм вести розпусне життя.

Арсен запевняє, що загиблий був віруючою людиною.

"Він (загиблий) займався благодійністю. Він вірував у Бога. У нього велика мета в житті – віра в Бога. Він протягом 20 років вірував дуже сильно. Він був і священнослужителем - але це було давно. Їздив в Єрусалим і інші святі місця. Він став паломником", - говорить племінник Хачатуряна.

Він вважає, що дівчину спеціально роблять з себе жертв сімейного насильства.

"У мене було враження, що вони (сестри) могли самі інсценувати це. Самі подумайте, він батько, у нього троє дочок, він все приносить дочкам. Він усе давав їм – і останні телефони, і одяг, що повністю їх одягав, і їжа завжди була вдома. І вимагав елементарного – щоб удома було прибрано. Елементарних речей вони навіть не хотіли робити. Постійно у них сварки", - розповів Арсен.

Також він спростовує інформацію про те, що загиблий домагався своїх дочок.

Сестрам Хачатурян пред'явлено звинувачення у вбивстві за попередньою змовою, що передбачає покарання аж до довічного.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області дівчинка вбила ножем батька.

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