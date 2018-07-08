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Спасалась от пьяного папы: во Львовской области девочка убила ножом отца

STYLERLIFE        08.07.2018 - 11:31
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Убийство произошло на почве ссоры, возникшей между девочкой и отцом

Вчера, во Львовской области, в городе Дрогобыч, 13-летняя девочка смертельно ранила ножом в шею своего отца, сообщает сайт полиции Львовской области.

Между отцом и девочкой произошла ссора, в ходе которой пьяный отец стал угрожать дочери. Она стала защищаться и воткнула нож в шею мужчины. Удар ножом оказался смертельным.

По прибытии сотрудников полиции на место убийства, мужчина уже был мертв. Тело погибшего доставили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас эксперты заняты выяснением подробностей произошедшего.

По словам начальника Дрогобычского отдела полиции полковника Андрея Биласа, с девочкой сейчас работают психологи.

По факту преступления открыли  уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Совершение такого преступления обычно наказывается сроком от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Никополе в водоеме нашли тело пропавшей 13-летней девочки, а позже стали известны подробности ее убийства.      

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Теги: ребенок, девочка, убийство
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