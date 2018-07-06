Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Там днем страшно ходить": стали известны подробности убийства 13-летней девочки в Никополе

STYLERLIFE        06.07.2018 - 23:00
Фото: facebook.com/odesapolice
Фото: facebook.com/odesapolice

Девочка возвращалась пешком из детского лагеря за городом

В сети рассказали о 13-летней Лизе Корешниковой, тело которой нашли в водоеме возле Никополя. Об этом передает kp.ua.

В издании отметили, что пять лет назад в городе произошло похожее преступление - убийство 15-летней школьницы Ирины Миценко.

Обе девочки – из совершенно благополучных семей, вели себе хорошо и всегда предупреждавшие родителей о том, что где-то могут задержаться.

13-летняя Лиза Корешникова отправилась проведать свою подругу, которая отдыхала в лагере "Великий Луг" за городом, на берегу Каховского водохранилища.

Известно, что девочка вышла из лагеря обратно домой. До остановки ей нужно было пройти несколько километров по лесопосадке, но туда школьница так и не дошла.

Как сообщали в полиции, на поиски девочки были задействованы сотрудники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и местные жители.

Вскоре в водоеме неподалеку обнаружили тело Лизы с шестью ножевыми ранениями.

"По пути из лагеря домой Лиза позвонила маме, сказала, что скоро будет дома. После этого телефон девочки перестал отвечать. Школьницу нашли в воде, ей было нанесено шесть ножевых ранений. Рассматривается две версии: убийство из корыстных мотивов, поскольку телефон так и не найден, и попытка изнасилования. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", проводятся необходимые экспертизы", - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Фото: Дорога, по которой девочка возвращалась дамой (kp.ua)

"Лиза по жизни была очень позитивным человеком, всегда поможет и поддержит, никогда за спиной сплетни не распускала. Училась хорошо, занималась легкой атлетикой. Если ставила цель – всегда добивалась ее. Не могу поверить, что с ней такое случилось. Очень будет скучать по ней", - отметила подруга девочки.

Фото: Место, где нашли тело девочки (dp.npu.gov.ua)

Правоохранители просят всех, кто находился на территории вблизи лагеря, особенно владельцев авто с видеорегистраторами, обратиться в полицию и предоставить записи.

"Это так называемая зона отдыха, там постоянно какие-то компании отмороженных малолеток и наркоманов тусуются. Там взрослому днем страшно ходить, не то, что девочке-подростку. Может, увидел кто-то, что она с телефоном дорогим. Только зачем убивать? Ужасно это все", - говорят местные жители.

Ранее сообщалось, что в Никополе нашли тело 13-летней девочки, которая пропала накануне.

Нужно ли социализировать ромов – опрос

Несовершеннолетний подозреваемый в жестоком убийстве школьницы под Тернополем объявил голодовку Под Кременчугом гадюка укусила семилетнюю девочку: ребенок в реанимации
Теги: ребенок, убийство
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь