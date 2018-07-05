Ребенка, со следами насильственной смерти, нашли утопленную в водоеме

5 июля в Никополе нашли тело 13-летней девочки, которая пропала накануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своем официальном сайте.

13-летняя Елизавета Корешникова находилась в розыске с 4 июля.

В пресс-службе отметили, что на поиски девочки были задействованы сотрудники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и местные жители.

Правоохранители нашли ребенка, со следами насильственной смерти, утопленного в водоеме вблизи детского лагеря "Великий луг".

Фото: Место, где нашли тело девочки (dp.npu.gov.ua)

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от ножевых ранений. Факта изнасилования экспертиза не зафиксировала.

"В настоящее время полиция принимает все меры, направленные на раскрытие этого преступления. Продолжается следствие. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер похитил девятилетнюю девочку. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за растление малолетних.