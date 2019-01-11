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"Жесть": пасажирів поїзда "Ужгород-Одеса" залило окропом

STYLERЖиття    11.01.2019 - 11:22

Відео: (YouTube/USI Online)

В поїзді 227 ЛБ "Ужгород-Одеса" зі стелі тамбура на пасажирів потік сильний напір гарячої води. Людям залило багаж та речі. Відповідний відеоролик опублікувала Українська Служба Інформації на YouTube-каналі.

Напір гарячої води миттєво залив коридор. У вагоні стояв пар, а у пасажирів промокли речі. Провідник вагона прокоментував: "Ми заправлялися щойно на зупинці і занадто багато залили води, зараз перестане".

Відео: (YouTube/USI Online)

Однак пасажири впевнені, що поїзд давно пора списати, інакше аварії б не сталося. "Подивіться на цей вагон, його давно на металобрухт пора, а не людей возити", - обурюються люди.

Наголошується, що гарячу воду залили, щоб розморозити умивальник, який замерз через низьку температуру. А пасажирам поїзда довелося провести в обставинах, що склалися, ще більше 12-ти годин, оскільки поїзд прибув до Одеси о 10:00 ранку.

Користувачі обурюються і вважають неприпустимим подібне ставлення "Укрзалізниці" до своїх пасажирів:

"Жесть... І за такий "комфортний проїзд" ще платять... Позорище "Укрзалізниці". У минулому році їхала в такому ж вагоні з Франківська... Теж був "водоспад";

"Мені вже страшно!";

&quot;Жесть&quot;: пасажирів поїзда &quot;Ужгород-Одеса&quot; залило окропомСкріншот коментарів: (YouTube/USI Online)

Нагадаємо, що "Укрзалізницю" присоромили за стан поїздів. Ярослав Гула виклав ряд знімків, на яких видно розбиті і брудні вікна, обшарпані, протерті сидіння і діряві підлоги, через які можна роздивитися рейки.

Ми писали, що "Укрзалізниця" не зменшувала обсяги перевезення основних товарів через військове положення.

Зазначимо, що Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" в масштабній корупції.

"Люди спали в куртках і шубах": у поїзді "Укрзалізниці" пасажири страждали від холоду У потязі "Одеса - Чернівці" виявили бездиханне тіло жінки
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