"Жесть": пассажиров поезда "Ужгород-Одесса" залило кипятком

Видео: (YouTube/USI Online)

В поезде 227 ЛБ "Ужгород-Одесса" с потолка тамбура на пассажиров потек сильный напор горячей воды. Людям залило багаж и вещи. Соответствующий видеоролик опубликовала Украинская Служба Информации на YouTube-канале.

Напор горячей воды мгновенно залил коридор. В вагоне стоял пар, а у пассажиров промокли вещи. Проводник вагона прокомментировал: "Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет".

Видео: (YouTube/USI Online)

Однако пассажиры уверены, что поезд давно пора списать, иначе аварии бы не произошло. "Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить", - негодуют люди.

Отмечается, что горячую воду залили, чтобы разморозить умывальник, который замерз из-за низкой температуры. А пассажирам поезда пришлось провести в сложившихся обстоятельствах еще более 12-ти часов, поскольку поезд прибыл в Одессу в 10:00 утра.

Пользователи негодуют и высказывают возмущение подобному отношению "Укрзализныци" к своим пассажирам:

"Жесть... И за такой "комфортный проезд" еще платят... Позорище "Укрзализныце". В прошлом году ехала в таком же вагоне с Франковска... Тоже был "водопад﻿";

"Мне уже страшно!";

Скриншот комментариев: (YouTube/USI Online)

Напомним, что "Укрзализныцю" пристыдили за состояние поездов. Ярослав Гула выложил ряд снимков, на которых видны разбитые и грязные окна, обтрепанные, протертые сидения и дырявые полы, через которые можно рассмотреть рельсы.

Мы писали, что "Укрзализниця" не уменьшала объемы перевозки основных товаров из-за военного положения.

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.