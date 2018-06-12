"Жорстоко побили": у Києві посиденьки закінчилися страшною бійкою

Одного постраждалого госпіталізували

У понеділок, 11 червня посиденьки знайомих на Академмістечку закінчилися страшною бійкою. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався на вулиці Академіка Єфремова, в столичному районі Академмістечко.

Ввечері компанія з чотирьох чоловіків і однієї жінки влаштувала посиденьки на пустирі навпроти житлового будинку. Двоє чоловіків ненадовго відлучилися, щоб віднести зібране в пункт прийому металобрухту. Дружина одного з них залишилася в компанії інших чоловіків.

Коли вони повернулися, чоловік застав свою дружину в обіймах іншого. Парочка вдавалася до любовних утіх.

Приревнувавши дружину, чоловік разом з напарником кинувся на героя-коханця та його товариша з кулаками і жорстоко їх побив.

Закривавленого чоловіка, який лежав у кущах, помітив випадковий перехожий. Він викликав поліцію і медиків. Потерпілого госпіталізували. Його друг, у якого лікарі діагностували перелом носа і множинні гематоми обличчя, від госпіталізації відмовився.

Фото: Бійка на Академмістечку (kiev.informator.ua)

Місцеві жителі повідомили, що призвідники бійки разом з жінкою спостерігали за побитими з боку і втекли, як тільки приїхала швидка допомога. Затримати їх не вдалося.

Крім того, очевидці події повідомили, що всі учасники конфлікту часто бувають на пустирі і вживають там алкогольні напої.

Відео: Бійка на Академмістечку (YouTube/informator.ua)

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