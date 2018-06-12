"Жестоко избили": в Киеве посиделки закончились жуткой дракой

Одного пострадавшего госпитализировали
В понедельник, 11 июня посиделки знакомых на Академгородке закончились жуткой дракой. Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент случился на улице Академика Ефремова, в столичном районе Академгородок.
Вечером компания из четырех мужчин и одной женщины устроила посиделки на пустыре напротив жилого дома. Двое мужчин ненадолго отлучились, чтобы отнести собранное в пункт приема металлолома. Супруга одного из них осталась в компании остальных мужчин.
Когда они вернулись, мужчина застал свое жену в объятьях другого. Парочка предавалась любовным утехам.
Приревновав жену, мужчина вместе с напарником бросился на героя-любовника и его товарища с кулаками и жестоко их избил.
Окровавленного мужчина, который лежал в кустах, заметил случайный прохожий. Он вызвал полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали. Его друг, у которого врачи диагностировали перелом носа и множественные гематомы лица, от госпитализации отказался.
Фото: Драка на Академгородке (kiev.informator.ua)
Местные жители сообщили, что зачинщики драки вместе с женщиной наблюдали за избитыми со стороны и убежали, как только приехала скорая помощь. Задержать их не удалось.
Кроме того, очевидцы происшествия сообщили, что все участники конфликта часто бывают на пустыре и употребляют там алкогольные напитки.
Видео: Драка на Академгородке (YouTube/informator.ua)
Напомним, в Киеве владелец известного интернет-магазина избил клиента.
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