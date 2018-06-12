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Интервью

"Жестоко избили": в Киеве посиделки закончились жуткой дракой

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (walkingdead.wikia.com)
Иллюстративное фото (walkingdead.wikia.com)

Одного пострадавшего госпитализировали

В понедельник, 11 июня посиделки знакомых на Академгородке закончились жуткой дракой. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на улице Академика Ефремова, в столичном районе Академгородок.

Вечером компания из четырех мужчин и одной женщины устроила посиделки на пустыре напротив жилого дома. Двое мужчин ненадолго отлучились, чтобы отнести собранное в пункт приема металлолома. Супруга одного из них осталась в компании остальных мужчин.

Когда они вернулись, мужчина застал свое жену в объятьях другого. Парочка предавалась любовным утехам.

Приревновав жену, мужчина вместе с напарником бросился на героя-любовника и его товарища с кулаками и жестоко их избил.

Окровавленного мужчина, который лежал в кустах, заметил случайный прохожий. Он вызвал полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали. Его друг, у которого врачи диагностировали перелом носа и множественные гематомы лица, от госпитализации отказался.

 

Фото: Драка на Академгородке (kiev.informator.ua)

Местные жители сообщили, что зачинщики драки вместе с женщиной наблюдали за избитыми со стороны и убежали, как только приехала скорая помощь. Задержать их не удалось.

Кроме того, очевидцы происшествия сообщили, что все участники конфликта часто бывают на пустыре и употребляют там алкогольные напитки.

Видео: Драка на Академгородке (YouTube/informator.ua)

Напомним, в Киеве владелец известного интернет-магазина избил клиента.

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Теги: Киев, драка, бомж
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