"Жив на війні кожен день": Бутусов емоційно відреагував на смерть Аркадія Бабченка

Він упевнений, що Аркадій Бабченко був убитий в столиці України російськими спецслужбами

Відомий журналіст і блогер, головний редактор інтернет-порталу "Цензор.Немає" Юрій Бутусов емоційно висловився стосовно загибелі Аркадія Бабченка, який був убитий у Києві 29 травня. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогий Аркадій, ти був одним з кращих людей на цій війні, на фронті і далеко за фронтом. Ти не був журналістом новин, ти був журналістом принципів, одним з тих, хто створює рамки моралі і почуттів, і поза яких новини сприймати не можна і без яких новини не існують", - пише Бутусов.

Юрій додав, що зараз війна йде за смисли, за правду, за мораль, і перемога починається з пояснення - за що ми б'ємося.

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Бутусов зазначив, що Бабченко отримував погрози в Росії, був змушений залишити Росію з-за реальної небезпеки для життя, отримував погрози в Україні. За словами блогера, це була частина його роботи, його служіння журналістиці, адже такі загрози - це теж частина професії.

Головний редактор інтернет-порталу "Цензор.Немає" звернув увагу, що Аркадій писав тільки про Росію і війну проти України, ніяких інших тим у нього не було, він більше ні про що не писав і не говорив.

"Аркадій жив на війні кожен день. Тому що це не українська війна - це війна з брехнею, лицемірством, страхом, які правлять в Росії, і які намагаються знищити Україну. І лінія фронту у кожного проходить в душі - ти готовий битися, ти готовий бути попереду?" – пише журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Він упевнений, що Аркадій Бабченко убитий в столиці України російськими спецслужбами також, як були вбиті раніше інші люди, хто захищав Україну і боровся з путінським режимом: Павло Шеремета, Денис Вороненков, Темур Махаурі, Максим Шаповал, Аміна Окуєва.

Бутусов зазначає, що найбільша загроза для путінської Росії - це свобода.

"І про сенс цієї свободи писав Аркадій. Найяскравіший і гострий російськомовний журналіст, один з найбільш талановитих людей, які присвятили своє життя викриттю путінського режиму", - сказав блогер.

"25 серпня 2017-го Аркадій написав:

"Я обов'язково повернуся в Москву. Є у мене там ще одна справа. На першому ж "Абрамсе", який буде йти по Тверській, в люку, під прапором НАТО, буду стирчати я. А вдячні росіяни, забувши про Крим, будуть кидати визволителям квіти і, опускаючи очі, просити гуманітарної тушонки. І копати ногами пам'ятник Путіну, кажучи, що вони не знали і в душі завжди були проти. Запам'ятайте цей твіт".

Ти повернешся, Аркадій. Ім'я твоє, твої портрети, правда, яку ти відстоював повернуться в Росію, після того, як ми виграємо війну, звільнимо Україну, і слідом за нами свобода повернеться і в РФ", - підсумував Бутусов.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше повідомлялося, що в Києві активісти прийшли на пікет під посольство РФ з-за вбивства Бабченко (фоторепортаж).

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