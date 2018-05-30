"Жил на войне каждый день": Бутусов эмоционально отреагировал на смерть Аркадия Бабченко

Он уверен, что Аркадий Бабченко был убит в столице Украины российскими спецслужбами

Известный журналист и блогер, главный редактор интернет-портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов эмоционально высказался касаемо гибели Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве 29 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дорогой Аркадий, ты был одним из лучших людей на этой войне, на фронте и далеко за фронтом. Ты не был журналистом новостей, ты был журналистом принципов, одним их тех, кто создает рамки морали и чувств, и вне которых новости воспринимать нельзя и без которых новости не существуют", - пишет Бутусов.

Юрий добавил, что сейчас война идет за смыслы, за правду, за мораль, и победа начинается с объяснения - за что именно мы сражаемся.

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Бутусов отметил, что Бабченко получал угрозы в России, был вынужден оставить Россию из-за реальной опасности для жизни, получал угрозы в Украине. По словам блогера, это была часть его работы, его служения журналистике, ведь такие угрозы - это тоже часть профессии.

Главный редактор интернет-портала "Цензор.Нет" обратил внимание, что Аркадий писал только о России и войне против Украины, никаких других тем у него не было, он больше ни о чем не писал и не говорил.

"Аркадий жил на войне каждый день. Потому что это не украинская война - это война с ложью, с лицемерием, страхом, которые правят в России, и которые пытаются уничтожить Украину. И линия фронта у каждого проходит в душе - ты готов сражаться, ты готов быть впереди?" – пишет журналист.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Он уверен, что Аркадий Бабченко убит в столице Украины российскими спецслужбами также, как были убиты ранее другие люди, кто защищал Украину и боролся с путинским режимом: Павел Шеремета, Денис Вороненков, Темур Махаури, Максим Шаповал, Амина Окуева.

Бутусов отмечает, что самая большая угроза для путинской России - это свобода.

"И о смыслах этой свободы писал Аркадий. Самый яркий и острый русскоязычный журналист, один из самых талантливых людей, которые посвятили свою жизнь разоблачению путинского режима", - сказал блогер.

"25 августа 2017-го Аркадий написал:

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против. Запомните этот твит".

Ты вернешься, Аркадий. Твое имя, твои портреты, правда, которую ты отстаивал вернутся в Россию, после того, как мы выиграем войну, освободим Украину, и вслед за нами свобода вернется и в РФ", - подытожил Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты пришли на пикет под посольство РФ из-за убийства Бабченко (фоторепортаж).

Коротко о главном за 29 мая