У Житомирі вітчим по-звірячому побив 8-річну доньку: мати дівчинки напередодні потрапила до лікарні

У Житомирі вітчим побив 8-річну доньку своєї цивільної дружини. Під опікою чоловіка залишилося троє дітей після того, як їх мати потрапила в лікарню. Про побиття діти розповіли мамі телефоном.
Деталі події повідомили в пресслужбі Національної поліції Житомирської області.
У поліцію 24 жовтня звернулася мешканка Бердичівського району і повідомила про побиття дитини. Вона пояснила, що перебуває в лікарні, а її троє дітей перебувають під наглядом чоловіка.
Оперативники виїхали за вказаною адресою і виявили, що у 8-річної дівчинки дійсно є сліди побиття.
Як розповіла мама дітей поліції, вона з цивільним чоловіком проживаємо разом вже давно старші діти, 12 і 8 років – від попереднього шлюбу. У цьому шлюбі є спільна дитина - 7-річний хлопчик. Кілька днів тому жінка опинилася в лікарні через те, що її співмешканець сильно її побив. Діти опинилися під наглядом вітчима і постраждала одна з дочок 8 років.
На фото, яке показали в поліції, видно, що у дівчинки підбите око і є інші рани на обличчі.
Співробітники поліції та служби у справах дітей на цей момент вирішують, як убезпечити малюків від небезпеки в сім'ї й що зніми робити до того, як маму випишуть з лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться з'ясування всіх обставин події та оцінюється ступінь тяжкості травм, які були нанесені дитині.
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