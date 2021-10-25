В Житомире отчим зверски избил 8-летнюю дочь: мать девочки накануне попала в больницу

В полицию 24 октября обратилась жительница Бердичевского района и сообщила об избиении ребенка. Она объяснила, что находится в больнице, а ее трое детей находятся под присмотром мужа.

Оперативники выехали по указанному адресу и обнаружили, что у 8-летней девочки действительно есть следы избиения.

Как рассказала мама детей полиции, она с гражданским мужем проживаем вместе уже давно Старшие дети, 12 и 8 лет – от предыдущего брака. В этом браке есть совместный ребенок – 7-летний мальчик. Несколько дней назад женщина оказалась в больнице из-за того, что ее сожитель сильно ее избил. Дети оказались под присмотром отчима и пострадала одна из дочерей 8 лет.

На фото, которое показали в полиции, видно, что у девочки подбит глаз и есть другие раны на лице.

О том, что дома произошло, женщина узнала от детей и немедленно позвонила в полицию. Сейчас всех детей забрали в больницу, и они находятся под присмотром врачей.

Сотрудники полиции и службы по делам детей на данный момент решают, как обезопасить малышей от опасности в семье и что сними делать до того, как маму выпишут из больницы.

Открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 125 (Легкое телесное повреждение) Криминального кодекса Украины. Проводится выяснение всех обстоятельств происшествия и оценивается степень тяжести травм, которые были нанесены ребенку.