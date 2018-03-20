Під Житомиром школярки влаштували жорстоку бійку (відео 18+)

Дівчата 14 і 15 років в стані алкогольного сп'яніння з'ясовували між собою стосунки

У Коростені Житомирської області дві школярки 14 та 15 років влаштували жорстоку бійку в місцевому парку. Про це повідомляє ТСН.

Ще одна школярка знімала інцидент на мобільний телефон. 13 березня відео опублікували в соцмережі, після чого воно почало активно поширюватися.

"З'ясувати причини не вдалося, так як одна говорить одне, друга інше, обидві дівчатка з неблагополучних сімей", - розповіла інспектор ювенальної превенції коростенської поліції Ольга Яценко.

За її словами, постраждала та її кривдниця навчаються в різних школах, однак живуть поруч.

Одна дівчина б'є іншу! Ненормативна лексика та сцени насилля ! Потребуємо розголосу! УВАГА! Ненормативна лексика! Відео під назвою "Фонтан Коростень" розмістила Олександра Гресь у себе на youtube каналі (альо пізніше видалила), на якому зафільмовано як одна дівчина б'є іншу! Вже подібна історія мала місце в нашій країні, та нічого на жаль не навчила! (Джерело: https://wwwyoutube.com/watch?v=4jPXyCxOJL8) Опубліковано Коростень today: 13 березень 2018 р.

Відео: Бійка (facebook.com/korostentoday)

Мама побитої дівчини Галина Радченко відмовилася коментувати подію, а доньці щось говорити не дозволяє. У школі розповіли, що дівчинка залишилася вдома з бронхітом.

"Хороша дитина, не проблемна, але в школу ходити не хоче", - зазначила директор НПК №12 Галина Нижник.

Побоїв на підлітку не помітили, хоча й говорили і зі школяркою, і з матір'ю напередодні.

"Мама каже, що там немає нічого. Спочатку, коли вона прийшла додому вже пізно ввечері, то було трішки припухле і почервоніння", - розповіла директор школи.

Найкраща подруга – вона ж кривдниця дівчинки навчається у ЗОШ №3. Вчителі попросили її не турбувати.

"Перебуває у стресовому стані, сльози, дитина на межі нервового зриву. І соціальні служби тут були, і поліція", - розповів директор школи №3.

За даними видання, дівчинка з неблагополучної сім'ї і перебуває на обліку в соціальних служб. Підліток часто пропускає уроки, однак агресії досі за нею не помічали. Причиною жорстокого інциденту готові вважати алкоголь – дівчата стверджують, що пили вино.

У поліції в свою чергу відзначають, що спиртне – не єдина причина жахливої поведінки дівчат.

"Прояв агресії – на жаль, це перше, як зараз надходять діти при якихось конфліктних ситуаціях між собою", - розповіли правоохоронці.

Оскільки мама постраждалої дівчинки відмовилася писати заяву, то справу в поліції швидше за все закриють.

Психологи, за даними видання, також не виключають, що це могла бути і уявна агресія – розіграна сценка для "лайків" в мережі.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі жінка стрибнула з 45-метрового мосту.