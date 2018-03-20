Под Житомиром школьницы устроили жестокую драку (видео 18+)

Девочки 14 и 15 лет в состоянии алкогольного опьянения выясняли между собой отношения

В Коростене Житомирской области две школьницы 14 и 15 лет устроили жестокую драку в местном парке. Об этом сообщает ТСН.

Еще одна школьница снимала инцидент на мобильный телефон. 13 марта видео опубликовали в соцсети, после чего оно начало активно распространяться.

"Выяснить причины не удалось, так как одна говорит одно, вторая другое, обе девочки из неблагополучных семей", - рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко.

По ее словам, пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, однако живут рядом.

Одна дівчина б'є іншу! Ненормативна лексика та сцени насилля ! Потребуємо розголосу! УВАГА! Ненормативна лексика! Відео під назвою "Фонтан Коростень" розмістила Олександра Гресь в себе на youtube каналі (але пізніше видалила), на якому зафільмовано як одна дівчина б'є іншу! Вже подібна історія мала місце в нашій країні, та нічого на жаль не навчила! (Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4jPXyCxOJL8) Опубліковано Коростень today: 13 березень 2018 р.

Видео: Драка (facebook.com/korostentoday)

Мама избитой девочки Галина Радченко отказалась комментировать произошедшее, а дочери что либо говорить не позволяет. В школе рассказали, что девочка осталась дома с бронхитом.

"Хороший ребенок, не проблемный, но в школу ходить не хочет", - отметила директор НПК №12 Галина Нижник.

Побоев на подростке не заметили, хотя и говорили и со школьницей, и с матерью накануне.

"Мама говорит, что там нет ничего. Сначала, когда она пришла домой уже поздно вечером, то было немножечко припухшее и покраснение", - рассказала директор школы.

Лучшая подруга – она же обидчица девочки учится в СШ №3. Учителя попросили ее не беспокоить.

"Находится в стрессовом состоянии, слезы, ребенок на грани нервного срыва. И социальные службы здесь были, и полиция", - рассказал директор школы №3.

По данным издания, девочка с неблагополучной семьи и состоит на учете в социальных служб. Подросток часто пропускает уроки, однако агрессии до сих пор за ней не замечали. Причиной жестокого инцидента готовы считать алкоголь – девочки утверждают, что пили вино.

В полиции в свою очередь отмечают, что спиртное – не единственная причина ужасного поведения девушек.

"Проявление агрессии – к сожалению, это первое, как сейчас поступают дети при каких-то конфликтных ситуациях между собой", - рассказали правоохранители.

Мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление, а потому дело в полиции скорее всего закроют.

Психологи, по данным издания, также не исключают, что это могла быть и мнимая агрессия – разыгранная сценка для "лайков" в сети.

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