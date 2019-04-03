Тварини боялися: у Луганську лев напав на дресирувальника під час вистави

В окупованому Луганську лев напав на дресирувальника прямо на очах у глядачів цирку. Про це повідомляє видання Cxid.info.

В окупований Луганськ приїхав цирк з Єгипту і під час вистави для дітей, леви розхвилювалися і напали на свого дресирувальника. Він отримав травми спини, руки і ноги, але не став переривати виставу, а заспокоїв тварин і знову показав заплановану програму.

Як розповів дресирувальник Хамада Кута, лев напав на нього випадково, так як був переляканий. Він пояснив, що зазвичай під час гастролей, він привозить тварин за кілька днів до початку виступів, щоб вони могли освоїтися і звикнути до запахів, але в цей раз вони вийшли на манеж відразу в день приїзду.

"Напад був практично випадковим. Я викликаю одного лева, а другий йде прямо в атаку на мене. Я його зупинив посередині, заспокоїв, а він не хоче повертатися. Я йду назад, ззаду мене була тумба, вдаряюсь об неї, почав падати. А лев стрибає на мене і кусає. Слава Богу, звичайно, не в шию. Після цього він мене відразу відпустив. Постраждала спина, рука і нога. В нозі залишилися сліди від двох кігтів і одного ікла, в руці від трьох іклів, глибиною чотири сантиметри, і спина — три кігтя. Все нормально, після цього я встав, а вони пішли в клітки. Я їх знову спокійно викликав. Тому що діти в залі. Для мене найголовніше, що діти в залі. Звичайно, я в крові весь, але заспокоїв всіх і продовжив все заново, спочатку і до кінця", - розповів Хамада Куті.

Лев напав на дресирувальника (pixabay.com)

Він зазначив, що напади тварин трапляються в роботі дресирувальника, так як леви можуть бути не в настрої працювати. Хамада Куті вважає, що в 99% випадків – винен дресирувальник.

"Існує червона лінія. Переступив її — от і погано. Вони ніколи не обманюють. І коли трапляються напади на дресирувальників, на 99% це вина дресирувальника. Наприклад, цей напад був моєю помилкою, тому що я пропустив момент", - пояснив він.

Лев напав на дресирувальника на очах у дітей (YouTube/Cxid.info)

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