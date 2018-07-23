"Тварини гниють у воді": соцмережу вчинок обурив київських церковників (фото)

Фото: pixabay

Служителі церкви кинули напризволяще собак

у Києві В парку "Перемога" служителі церкви кинули собак в затоплених вольєрах. Про це повідомила Юлія Ісаєва на сторінці групи парку в Facebook.

Фото: Собак кинули в затоплених вольєрах (facebook.com/ParkPeremoga/Юля Ісаєва)

"Церковники вбивають своїх собак! Вода стоїть по груди! Просила в церкві всіх забрати звідти собак, але мене послали! Тварини гниють у воді під замком!" - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ParkPeremoga/Юля Ісаєва)

Вчинок церковників викликав шквал негативної реакції в мережі.

"Коли отхватали незаконно шматок землі, то собаки були потрібні, як і паркан. А зараз нічого не потрібно", - пишуть користувачі.

"Це все, що потрібно знати про цих "божих людей", - додали в коментарях.

"Жах. Чомусь хочеться посадити цих "церковників" замість собак в клітини", - обурилися юзери.

"Там собаки у власних фекаліях, їжі, води немає, вигулу немає", - розповіли очевидці.

Раніше повідомлялося, що у Києві протестують проти вбивства бездомних тварин.

Люди стояли під будинком Київської міської адміністрації (КМДА) з плакатами на підтримку тварин. На одному з транспарантів було написано: "Тварини не розмовляють. Чи їх голосом". Мітинги одночасно пройшли в 20 містах, в тому числі: Одесі, Львові, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Житомирі.

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