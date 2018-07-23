"Животные гниют в воде": соцсеть возмутил поступок киевских церковников (фото)

Служители церкви бросили на произвол судьбы собак
В Киеве в парке "Победа" служители церкви бросили собак в затопленных вольерах. Об этом сообщила Юлия Исаева на странице группы парка в Facebook.
Фото: Собак бросили в затопленных вольерах (facebook.com/ParkPeremoga/Юля Исаева)
"Церковники убивают своих собак! Вода стоит по грудь! Просила в церкви всех забрать оттуда собак, но меня послали! Животные гниют в воде под замком!" - написала она.
Скриншот поста (facebook.com/ParkPeremoga/Юля Исаева)
Поступок церковников вызвал бурю негативной реакции в сети.
"Когда отхватали незаконно кусок земли, то собаки были нужны, как и забор. А сейчас ничего не нужно", - пишут пользователи.
"Это все, что нужно знать про этих "божьих людей", - добавили в комментариях.
"Ужас. Почему-то хочется посадить этих "церковников" вместо собак в клетки", - возмутились юзеры.
"Там собаки в своих же фекалиях, еды-воды нет, выгула нет", - рассказали очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Киеве протестуют против убийства бездомных животных.
Люди стояли под зданием Киевской городской администрации (КГГА) с плакатами в поддержку животных. На одном из транспарантов было написано: "Животные не разговаривают. Будь их голосом". Митинги одновременно прошли в 20 городах, в том числе: Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Житомире.
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