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Журналісти показали, як у Києві "знущаються" над водіями-порушниками

STYLERЖиття    20.06.2020 - 11:00
Журналісти показали, як у Києві "знущаються" над водіями-порушниками
Водіїв почали серйозно карати за порушення (РБК-Україна)

Водії впевнені, що їх намагаються обдурити

Щодня на штрафмайданчики Києва привозять сотні авто власників, які порушують правила паркування. Дана ситуація водіям видається несправедливою. Адже, якби місць для паркування було досить - правила порушувалися б набагато рідше.

Евакуатори майже щохвилини вивантажують нові автомобілі, після чого приходять їхні власники. Щоб дістатися до місць зберігання авто, людям доводиться їхати через весь Київ. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

Поки одні забирають свої машини - інші лише стоять у чергах на оплату пристойного штрафу - 2 тисяч гривень. При цьому, очікування можуть тривати кілька годин.

"Якщо ви евакуюєте автомобілі, зробіть для них місця для паркування. Я згодна платити. Зробіть майданчики для цього, будь ласка", - розповідає одна з потерпілих.

До речі, за місце на штрафмайданчику теж варто заплатити. Вартість подобова. Якщо машину евакуювали ближче до кінця робочого дня - забрати її можна тільки на наступний ранок. Відповідно вартість буде вдвічі більше.

Водії визнають свою провину. Однак кажуть, якщо зроблять закриті приміщення для стоянки автомобілів, то ніяких проблем не виникатиме. Але йти назустріч ніхто не хоче.

Українці впевнені: комусь просто вигідно евакуювати автомобілі. Адже це бізнес на якому можна заробити пристойну суму грошей.

Водіїв почали серйозно карати за порушення

Нагадаємо, що у центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим.

Ми писали, що евробляхеров чекають серйозні неприємності.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України парковка
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