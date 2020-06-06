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Самі напросилися: евробляхеров чекають серйозні неприємності

STYLERАвто    06.06.2020 - 11:20
Самі напросилися: евробляхеров чекають серйозні неприємності
Евробляхи в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Евробляхеров незабаром почнуть штрафувати

Євробляхерам в Україні підготували малоприємний сюрприз після того, як під будівлею Кабміну на початку червня зібралися кілька сотень протестувальників. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "АвтоЄвроСила" в соцмережі Facebook.

Протестувальники везли під будівлю Кабміну свої автомобілі і сигналили, щоб привернути до себе увагу уряду. Мітингувальники вимагали від Мінфіну прискорити розгляд законопроекту і надати свої висновки.

Після цього центральний орган виконавчої влади України вирішив провести зустріч з авторами законопроекту, щоб вирішити хвилюючі питання і якомога швидше залагодити конфлікт.

Організатори акції зазначають, що законопроект про розмитнення автомобілів з єврономерами вже готовий і зараз знаходиться на розгляді в Міністерстві фінансів України.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією не будуть отримувати за місцем проживання штрафи за перевищення швидкості. Інформація про штрафи буде передаватися в Державну прикордонну службу. І поки такі водії не сплатять потрібну суму, вони не зможуть виїхати в іншу країну.

Раніше ми писали, чому в Україні не штрафують євробляхерів.

А також повідомляли про те, що євробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України евробляхи
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