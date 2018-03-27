Журналісти розповіли про секретну квартирe Антона Геращенка площею 200 кв. м

Вартість оренди житла близько трьох тисяч доларів на місяць

Журналісти розповіли, що народний депутат Антон Геращенко проживає в орендованій квартирі на Печерську площею 200 квадратних метрів. Цікаво, що вартість оренди (близько трьох тисяч доларів) оплачує 63-річний тесть нардепа Олексій Шамбур, який сам проживає у Полтаві. Так сказано в декларації Геращенко. Про це повідомляється в розслідуванні програми "Гроші".

В шикарну квартру в елітному ЖК на Печерську Геращенко з сім'єю переїхали в 2016 році. У цьому ж році його тесть і почав фінансувати зятя, зарегестрировав ФОп який нібито займається науковою діяльністю.

Фото: Будинок, в якому живе Геращенко (bihus.info)

Цікаво, що тесть Геращенко вже десять років офіційно не працює. Але орендовану квартиру зятя за три тисячі доларів примудряється оплачувати Сам Геращенко розповів, що не знає, звідки у його родича такі гроші.

Відео: Секретна квартира Антона Геращенка (YouTube/Bihus.Info)

На поверсі, на якому живе нардеп під час здачі будинку була одна квартира, пізніше "розбита" на дві - 190 кв. м. і 70 кв. м. Зазначимо, що доступ на поверх повністю перекритий: вихід на сходи закритий, а обидва лифтf не піднімаються на цей поверх без використання спецключа.

Господар квартири тільки з другого разу згадав, яка особистість орендує у нього квартиру.

Як раніше повідомлялося, в мережі оприлюднили прізвища нардепів, які не ходять на роботу (фото).

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