Журналисты рассказали о секретной квартире Антона Геращенко площадью 200 кв.м

Стоимость аренды жилья около трех тысяч долларов в месяц

Журналисты рассказали, что народный депутат Антон Геращенко проживает в арендованной квартире на Печерске площадью 200 квадратных метров. Интересно, что стоимость аренды (около трех тысяч долларов) оплачивает 63-летний тесть нардепа Алексей Шамбур, который сам проживает в Полтаве. Так сказано в декларации Геращенко. Об этом сообщается в расследовании программы "Гроші".

В шикарную квартру в элитном ЖК на Печерске Геращенко с семьей переехали в 2016 году. В этом же году его тесть и начал финансировать зятя, зарегестрировав ФОп который якобы занимается научной деятельностью.

Фото: Дом, в котором живет Геращенко (bihus.info)

Интересно, что тесть Геращенко уже десять лет официально не работает. Но арендованную квартиру зятя за три тысячи долларов умудряется оплачивать Сам Геращенко рассказал, что не знает, откуда у его родственника такие деньги.

Видео: Секретная квартира Антона Геращенко (YouTube/Bihus.Info)

На этаже, на котором живет нардеп во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбита" на две - 190 кв.м. и 70 кв.м. Отметим, что доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифтf не поднимаются на этот этаж без использования спецключа.

Хозяин квартиры только со второго раза вспомнил, какая личность арендует у него квартиру.

Как ранее сообщалось, в сети обнародовали фамилии нардепов, которые не ходят на работу (фото).

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