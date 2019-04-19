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Страшна знахідка: у Дніпрі знайшли гранатомет у сміттєвому баку

STYLERЖиття    19.04.2019 - 09:01
Страшна знахідка: у Дніпрі знайшли гранатомет у сміттєвому баку
Гранатомет у сміттєвому баку (Колаж РБК-Україна)

Гранатомет виявили бездомні на дні сміттєвого бака

У Дніпрі бездомні на звалищі знайшли дивний предмет, який їх сильно налякав. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався на вулиці Калиновій. Під час оглядів сміттєвих баків бездомні натрапили на гранатомет. Вид зброї так їх налякав, що вони тут же кинулися до перехожих, щоб викликати на місце події поліцію.

Патрульні швидко прибули і по візуальному огляду припустили, що боєприпас схожий на РПГ-22. Він лежав на дні бака і діставати самостійно вони його не ризикнули. Баки оточили і територію навколо них взяли під охорону до прибуття спецслужб.

При ретельному огляді фахівцями з'ясувалося, що знахідка небезпеки не представляє, так як тубус гранатомета виявився порожнім. Для утилізації снаряда на місце події викликали ще і вибухотехніків.

Страшна знахідка: у Дніпрі знайшли гранатомет у сміттєвому баку

Гранатомет у сміттєвому баку (dp.informator.ua)

Співробітники правоохоронних органів нагадують жителям України, що при виявленні підозрілих предметів, снарядів або іншої зброї – брати його в руки категорично не можна. У таких ситуаціях необхідно зателефонувати на екстрені лінії "101" або "102" і дочекатися приїзду фахівців. Від правильних дій може залежати ваше життя і життя оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.

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