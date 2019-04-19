Жуткая находка: в Днепре нашли гранатомет в мусорном баке

Гранатомет в мусорном баке (Коллаж РБК-Украина)

Гранатомет обнаружили бездомные на дне мусорного бака

В Днепре бездомные на свалке обнаружили странный предмет, который их сильно напугал. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Калиновой. Во время осмотров мусорных баков бездомные наткнулись на гранатомет. Вид оружия так их напугал, что они тут же кинулись к прохожим, чтобы вызвать на место происшествия полицию.

Патрульные быстро прибыли и по визуальному осмотру предположили, что боеприпас похож на РПГ-22. Он лежал на дне бака и доставать самостоятельно они его не рискнули. Баки оцепили и территорию вокруг них взяли под охрану до прибытия спецслужб.

При тщательном осмотре специалистами выяснилось, что находка опасности не представляет, так как тубус гранатомета оказался пустым. Для утилизации снаряда на место происшествия вызвали еще и взрывотехников.

Гранатомет в мусорном баке (dp.informator.ua)

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Украины, что при обнаружении подозрительных предметов, снарядов или другого оружия – брать его в руки категорически нельзя. В таких ситуациях необходимо позвонить на экстренные линии "101" или "102" и дождаться приезда специалистов. От правильных действий может зависеть ваша жизнь и жизнь окружающих.

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