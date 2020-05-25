Страшний злочин в Кагарлику: спливли несподівані деталі справи

В Кагарлику стався страшний злочин. 26-річна дівчина, яку запросили у міський відділ поліції для давання показань, виявилася жертвою побиття і зґвалтування. Як з'ясувалося, дівчина потрапила в поліцію, щоб дати роз'яснення з приводу крадіжки, до якої вона не має ніякого відношення.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції, 24 травня в лікарню Кагарлика звернулася 26-річна дівчина. Вона розповіла, що її побили та зґвалтували у відділенні поліції. Перевірка внутрішньої безпеки підтвердила, що поліцейські причетні до скоєння злочину проти дівчини, яку напередодні доставили для давання пояснень з приводу крадіжок майна.

Відділення поліції було розформовано, а двох співробітників Кагарлицького відділення затримали. Вони знаходяться в СІЗО, заведено кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України. У Держбюро розслідувань розповіли, що до молодої жінки застосовували тортури. Оперуповноважений закрив постраждалу у своєму кабінеті, на неї одягали протигаз, наручники та погрожували зброєю.

Дівчина потрапила у відділення поліції, щоб дати роз'яснення по крадіжці майна. Однак, як розповіли в апараті київської поліції у коментарі для видання Strana, вона не мала відношення до крадіжки, і на неї просто хотіли повісити "глухар". 26-річна жителька Кагарлика – з неблагополучної сім'ї та неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.

Увечері 22 травня до неї додому приїхали поліцейські та заявили, що вона повинна пройти з ними у міськвідділ, оскільки знаходиться під підозрою у скоєнні крадіжки. Дівчину привезли у відділення і закрили в кабінеті. У злочині брали участь двоє поліцейських. Злочинці катували свою жертву кілька годин поспіль, а в перервах – вживали алкоголь. Вони її били, ґвалтували, погрожували відвезти в ліс і вбити. Крім дівчини жертвою став також чоловік, якого поліцейські привезли у відділ для давання показань. Вони перекривали йому повітря через протигаз, били палицею по голові та погрожували зґвалтувати.

"Після того, як потерпіла звернулася в лікарню з ознаками насильства – подряпинами та синцями на тілі та статевих органах, і розповіла все лікарям, медики подзвонили в поліцію і повідомили про подію. У понеділок співробітники департаменту внутрішньої безпеки поліції Київської області затримали підозрюваних у зґвалтуванні та помістили їх у слідчий ізолятор", - повідомило джерело в поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кагарлику призначили нове керівництво поліції.