Жуткое преступление в Кагарлыке: всплыли неожиданные детали дела

В Кагарлыке произошло жуткое преступление. 26-летняя девушка, которую пригласили в городской отдел полиции для дачи показаний, оказалась жертвой избиения и изнасилования. Как выяснилось, девушка попала в полицию, чтобы дать разъяснения по поводу кражи, к которой она не имеет никакого отношения.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали в отделении полиции. Проверка внутренней безопасности подтвердила, что полицейские причастны к совершению преступления против девушки, которую накануне доставили для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Отделение полиции было расформировано, а двух сотрудников Кагарлыского отделения задержали. Они находятся в СИЗО, заведено уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В Госбюро расследований рассказали, что к молодой женщине применяли пытки. Оперуполномоченный закрыл пострадавшую в своем кабинете, на нее надевали противогаз, наручники и угрожали оружием.

Девушка попала в отделение полиции, чтобы дать разъяснение по краже имущества. Однако, как рассказали в аппарате киевской полиции в комментарии для издания Strana, она не имела отношения к краже и на нее просто хотели повесить "глухарь". 26-летняя жительница Кагарлыка – из неблагополучной семьи и неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи.

Вечером 22 мая к ней домой приехали полицейские и заявили, что она должна пройти с ними в горотдел, так как находится под подозрением в совершении кражи. Девушку привезли в отделение и закрыли в кабинете. В преступлении участвовали двое полицейских. Преступники мучили свою жертву несколько часов подряд, а в перерывах – употребляли алкоголь. Они ее избивали, насиловали, угрожали отвезти в лес и убить. Кроме девушки жертвой стал также мужчина, которого полицейские привезли в отдел для дачи показаний. Они перекрывали ему воздух через противогаз, били дубинкой по голове и угрожали изнасиловать.

"После того, как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия – царапинами и синяками на теле и половых органах, и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии. В понедельник сотрудники департамента внутренней безопасности полиции Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании и поместили их в следственный изолятор", - сообщил источник в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кагарлыке назначили новое руководство полиции.