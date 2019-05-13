Знайшли ледве живу дитину: нові деталі традії в Києві

У Києві маленьку дівчинку виявили в квартирі з мертвими батьками. Подробиці трагедії розповіли в матеріалі видання "КП в Україні".

Вбивство в Києві сталося на вулиці Павла Тичини, 11. Мешканці просили поліцію зламати двері неблагополучної квартири, з якої волали коти, проте поліція не поспішала реагувати на скарги людей.

Люди дзвонили в двері, але їм ніхто не відчиняв, а у поліції сказали, що потрібно почекати три доби. Зараз правоохоронці виправдовуються, що сусіди нічого не говорили про плач дитини, а тільки скаржилися на кота. А це не є причиною, щоб виламувати двері. Тому поліція чекала заяви від родичів.

Коли минуло три доби рятувальники зламали двері, то відчули жахливий запах, при цьому в квартирі панував жахливий безлад. У спальні на ліжку лежали двоє мертвих людей - 32-річний Михайло Дев'яткін і його 30-річна дружина Вікторія.

Дитину знайшли в квартирі з мертвими батьками - нові подробиці (фото: Інформатор)

Поруч з тілами на тумбочці було виявлено кілька шприців. Подружжя були наркоманами, і про це знав весь під'їзд.

У сусідній кімнаті в дитячому ліжечку в напівпритомному стані лежала дворічна дочка померлих батьків. За словами слідчого, вона б задихнулася від трупної отрути, якби минуло ще кілька годин.

За словами сусідів, Михайло тут раніше жив зі соєю мамою і першою дружиною, від якої у нього був син. Але через наркотичну залежність пара розлучилася і жінка забрала сина. Після цього з квартири з'їхала і мама Михайла.

Дитину знайшли в квартирі з мертвими батьками - нові подробиці (скріншот)

Через деякий час він знайшов собі дівчину Вікторію, яка разом з ним приймала наркотики. Незабаром вона завагітніла і у них народилася дочка. Близько року подружжя сиділо без роботи і шукали кошти на дозу. У будинку часто збиралися наркомани і кололися. Крім того, наркотики люди приймалиі на сходовій клітці, на якій виявлено безліч ампул і шприців.

Доля дворічної доньки Вікторії і Михайла залишається під питанням. В Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпровської РДА заявили, що знали про проблемну сім'єю, але дитину забирати не поспішали. Коли вони приходили до Михайла і Вікторії, то вони намагалися вести себе нормально, як зразкова сім'я. Можливо дитину залишать з її бабусею.

Нагадаємо, що у справі про вбивство сина ватажка "ДНР" з'явився несподіваний поворот.

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