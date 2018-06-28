Знаменита лялька отримала нову професію (відео)

Виробники ляльки Barbie випустили її нову версію

Компанія Mattel, що випускає Barbie, створила новий імідж для всесвітньо відомої ляльки, про це повідомляє ТСН.

Нову Barbie автори випустили в образі робототехніка. Ляльку одягли в джинсову куртку, так само у неї є окуляри і особистий робот. За допомогою неї, виробники хочуть надихнути на вивчення програмування дівчаток зі всього світу.

Відео: Барбі освоїла нову професію (YouTube/ТСН)

Варто відзначити, що Mattel випускає своїх лялечок з 1959 року. Перша Барбі зійшла з конвеєра в США, але з часом іграшка завоювала популярність серед дівчаток у багатьох країнах. За свою довгу "життя" Барбі змінила більше двохсот професій, серед яких були розробник відеоігор, астронавт і навіть президент.

Фото: Барбі у вигляді тенісистки (pixabay.com)

Фото: наречена Барбі (pixabay.com)

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