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Знаменитая кукла получила новую профессию (видео)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 10:23
Фото: популярная кукла Barbie (pixabay.com)
Фото: популярная кукла Barbie (pixabay.com)

Производители куклы Barbie выпустили ее новую версию

Компания Mattel, выпускающая Barbie, создала новый имидж для всемирно известной куклы, об этом сообщает ТСН.

Новую Barbie авторы выпустили в образе робототехника. Куклу одели  в джинсовую куртку, так же у нее есть очки и личный робот. С помощью нее, производители хотят вдохновить на изучение программирования девочек со всего мира.

Видео: Барби освоила новую профессию (YouTube/ТСН)

Стоит отметить, что Mattel выпускает своих куколок с 1959 года. Первая Барби сошла с конвеера в США, но со временем игрушка завоевала популярность среди девочек во многих странах. За свою долгую "жизнь" Барби сменила более двухста профессий, среди которых были разработчик видеоигр, астронавт и даже президент.

Фото: Барби в виде теннисистки (pixabay.com)

Фото: невеста Барби (pixabay.com)

Напомним, что ранее самая горячая коп Киева поразила своей фотосессией.

Кроме того, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, как потратила свою первую зарплату.

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Теги: Куклы, Барби
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