Знаменитая кукла получила новую профессию (видео)

Производители куклы Barbie выпустили ее новую версию

Компания Mattel, выпускающая Barbie, создала новый имидж для всемирно известной куклы, об этом сообщает ТСН.

Новую Barbie авторы выпустили в образе робототехника. Куклу одели в джинсовую куртку, так же у нее есть очки и личный робот. С помощью нее, производители хотят вдохновить на изучение программирования девочек со всего мира.

Видео: Барби освоила новую профессию (YouTube/ТСН)

Стоит отметить, что Mattel выпускает своих куколок с 1959 года. Первая Барби сошла с конвеера в США, но со временем игрушка завоевала популярность среди девочек во многих странах. За свою долгую "жизнь" Барби сменила более двухста профессий, среди которых были разработчик видеоигр, астронавт и даже президент.

Фото: Барби в виде теннисистки (pixabay.com)

Фото: невеста Барби (pixabay.com)

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