Не знають, що таке вода: дітей-мауглі врятували від вірної смерті (відео)

У матері забрали дітей, які проживали в жахливих умовах і не знали, що таке вода
Органи опіки врятували дітей-мауглі від матері, яка ледь не погубила їх своїм байдужим ставленням. У Москві в одній з квартир жінка тримала дітей у антисанітарних умовах, навіть не маючи на малюків документів. Про це інформують росЗМІ.
Зі скаргою в поліцію звернулася консьєржка під'їзду. За її словами, вони з сусідами помітили, що давно не бачили дітей на вулиці. Був направлений наряд поліції, який був шокований побаченим: діти у занедбаному стані ховалися в шафах, а на підвіконнях лежав цвілий хліб.
За словами дітей, вони нерідко спостерігали, як мама з бабусею на кухні пили горілку та запивали лимонадом. Бабуся ходила по смітнику з ліхтариком і приносила їжу. Крім того, дітей жодного разу не мили.
Фото: (360tv)
Матір'ю виявилася 32-річна москвичка Марина Кузнєцова, її знайшли у стані сильного алкогольного сп'яніння. За словами жінки, вона народжувала дітей сама в квартирі, а потім, боячись, що дітей можуть забрати, не реєструвала їх.
Також виявилося, що діти ніколи не ходили до школи, а тому в розвитку помітно відстають, а мова абсолютно не розвинена. Останній раз дітей бачили гуляючими на вулиці в грудні. А тепер вирішуються їхні долі і відновлюються документи.
"Нормальні діти, в принципі. Не знають, що таке тістечко, що таке масло вершкове. Але вони дуже допитливі, товариські. Поганого про дітей нічого не можу сказати. Ложки тримають як маленькі діти. Багатьох продуктів не знають. Вони все згадують позитивно. Розповідають, як бабуся ходила на смітник, приносила їжу, що одного разу торти принесла зіпсовані", - розповіла Світлана Шакурова, яка тимчасово взяла дітей на виховання.
Відео: YouTube/МОСРЕГ)
До речі, якщо мама готова поміняти спосіб життя і довести в суді, що це її діти, і в принципі готова надати всі аргументи, що вона може далі утримувати дітей і піклуватися про них, то, звичайно, опіка буде розглядати варіант возз'єднання сім'ї.
Раніше вже відбувалися подібні інциденти. Так, у Москві знайшли дівчинку-мауглі, яка довгий час жила у засміченій квартирі у багатоповерхівці на Ленінградському шосе.
Також в Москві помер 7-річний хлопчик, який практично не залишав квартиру, повністю завалену відходами. Як розповіли сусіди, через гору сміття в будинку з'явились таргани, але їх скарги просто ігнорувалися.