Не знают, что такое вода: детей-маугли спасли от верной смерти (видео)

У матери забрали детей, которые проживали в кошмарных условиях и не знали, что такое вода
Органы опеки спасли детей-маугли от матери, которая едва не погубила их своим равнодушным отношением. В Москве в одной из квартир женщина содержала детей в антисанитарных условиях, даже не имея на малышей документов. Об этом информируют росСМИ.
С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда. По ее словам, они с соседями заметили, что давно не видели детей на улице. Был направлен наряд полиции, который был шокирован увиденным: дети в запущенном состоянии прятались в шкафах, а на подоконниках лежал заплесневелый хлеб.
По словам детей, они нередко наблюдали, как мама с бабушкой на кухне пили водку и запивали лимонадом. Бабушка ходила по помойке с фонариком и приносила еду. Кроме того, детей ни разу не мыли.
Фото: (360tv)
Матерью оказалась 32-летняя москвичка Инесса Кузнецова, ее нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам женщины, она рожала детей сама в квартире, а потом, боясь, что детей могут забрать, не регистрировала их.
Также оказалось, что дети никогда не ходили в школу, а потому в развитии заметно отстают, а речь совершенно не развита. Последний раз детей видели гуляющими на улице в декабре. А теперь решаются их судьбы и восстанавливаются документы.
"Нормальные дети, в принципе. Не знают, что такое пирожное, что такое масло сливочное. Но так они очень любознательные, общительные. Плохого про детей ничего не могу сказать. Ложки держат как маленькие дети. Многих продуктов не знают. Они все вспоминают позитивно. Рассказывают, как бабушка ходила на помойку, приносила еду, что однажды торты принесла испорченные", - рассказала Светлана Шакурова, которая временно взяла детей на воспитание.
Видео: (YouTube/МОСРЕГ)
К слову, если мама готова поменять образ жизни и доказать в суде, что это ее дети, и в принципе готова предоставить все аргументы, что она может дальше содержать детей и заботиться о них, то, конечно, опека будет рассматривать вариант воссоединения семьи.
Ранее уже происходили подобные инциденты. Так, в Москве нашли девочку-маугли, которая долгое время жила в замусоренной квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе.
Также в Москве умер 7-летний мальчик, который практически не покидал квартиру, полностью заваленную отходами. Как рассказали соседи, из-за горы мусора в доме завелись тараканы, но их жалобы просто игнорировались.