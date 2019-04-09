Не знают, что такое вода: детей-маугли спасли от верной смерти (видео)

Коллаж РБК-Украина

У матери забрали детей, которые проживали в кошмарных условиях и не знали, что такое вода

Органы опеки спасли детей-маугли от матери, которая едва не погубила их своим равнодушным отношением. В Москве в одной из квартир женщина содержала детей в антисанитарных условиях, даже не имея на малышей документов. Об этом информируют росСМИ.

С жалобой в полицию обратилась консьержка подъезда. По ее словам, они с соседями заметили, что давно не видели детей на улице. Был направлен наряд полиции, который был шокирован увиденным: дети в запущенном состоянии прятались в шкафах, а на подоконниках лежал заплесневелый хлеб.

По словам детей, они нередко наблюдали, как мама с бабушкой на кухне пили водку и запивали лимонадом. Бабушка ходила по помойке с фонариком и приносила еду. Кроме того, детей ни разу не мыли.

Фото: (360tv)

Матерью оказалась 32-летняя москвичка Инесса Кузнецова, ее нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам женщины, она рожала детей сама в квартире, а потом, боясь, что детей могут забрать, не регистрировала их.