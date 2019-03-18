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Мусор вывозили грузовиками: умер 7-летний ребенок-маугли (видео)

STYLERПроисшествия    18.03.2019 - 12:38
Мусор вывозили грузовиками: умер 7-летний ребенок-маугли (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мальчик страдал аутизмом и практически не выходил из квартиры-"берлоги"

В Москве (РФ) умер 7-летний ребенок-маугли - мальчик практически не покидал квартиру, полностью заваленную отходами. Как рассказали соседи, из-за горы мусора в доме задвелись тараканы, но их жалобы просто игнорировались, сообщает Mash на своем Telegram-канале.

Мальчик Евгений Пушкин страдал аутизмом. После развода родителей он жил вместе со своей мамой Анной и бабушкой Лидией. 

По словам соседей, у бабушки был так называемый синдром накопительства. Она ежедневно приносила в дом по мешку мусора с улицы. Анна дома почти не бывала.

Отмечается, что и отец ребенка, и соседи, обращались с жалобами в органы опеки, однако без результата. Там заявили, что никаких проблем не увидели, а условия содержания ребенка "соответствуют установленным нормам".

12 марта мать услышала хрип в соседней комнате и попыталась разбудить сына, но не смогла. Медики диагностировали у мальчика остановку сердца.

Как рассказали соседи, мусор из квартиры вывозили двое суток - всего 3 грузовика.

В то же время Анна Пушкина отрицает свою вину и заверяет, что ребенок жил в хороших условиях. Бабушка Лидия жалуется на тяжелую жизнь с ребенком-аутистом и добавляет, что "лучше повеситься".

Видео: YouTube / Breaking Mash

Как сообщалось ранее, 10 марта в столице РФ Москве в заваленной мусором квартире обнаружили девочку-маугли, которая сейчас находится в больнице. Пятилетняя девочка много лет не покидала пределов квартиры-свалки. По словам соседей, мать навещала ребенка один раз в несколько дней. А когда женщина открывала дверь квартиры, оттуда тянуло "тухлятиной".

Также мообщалось о том, что в Днепре недавно полицейские обнаружили, что молодая семья живет в забитом мусором доме со своим 2-летним ребенком.

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