Не знають, що таке вода: дітей-мауглі врятували від вірної смерті (відео)

Органи опіки врятували дітей-мауглі від матері, яка ледь не погубила їх своїм байдужим ставленням. У Москві в одній з квартир жінка тримала дітей у антисанітарних умовах, навіть не маючи на малюків документів. Про це інформують росЗМІ.

Зі скаргою в поліцію звернулася консьєржка під'їзду. За її словами, вони з сусідами помітили, що давно не бачили дітей на вулиці. Був направлений наряд поліції, який був шокований побаченим: діти у занедбаному стані ховалися в шафах, а на підвіконнях лежав цвілий хліб.

За словами дітей, вони нерідко спостерігали, як мама з бабусею на кухні пили горілку та запивали лимонадом. Бабуся ходила по смітнику з ліхтариком і приносила їжу. Крім того, дітей жодного разу не мили.

Фото: (360tv)

Матір'ю виявилася 32-річна москвичка Марина Кузнєцова, її знайшли у стані сильного алкогольного сп'яніння. За словами жінки, вона народжувала дітей сама в квартирі, а потім, боячись, що дітей можуть забрати, не реєструвала їх.