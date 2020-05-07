"Золоті" катафалки: як ритуальні компанії у Києві наживаються на померлих від коронавіруса

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців. Всього ж станом на ранок 7 травня в Україні офіційно зареєстровано 340 випадків смерті від COVID-19. Проте в країні повністю відсутній контроль доброчесності послуг ритуального бізнесу.

"Перше, куди потрапляє інформація, що людини не стало – це або поліція, або медики. На жаль, від цього іде уже корупція. Вони інформацію дають тому, хто з ними начебто уклав договір. Ще люди не встигли зрозуміти, що трапилося, а вже їм телефонують. Оце з цього й починається корупція. І, на жаль, ні структурні підрозділи КМДА не можуть або й не хочуть робити у цьому порядок", - каже заступник голови громадської ради при КМДА Артур Аракелян в коментарі "Радіо Свобода".

Як зазначають журналісти, людей, фактично, тримають в заручниках ситуації.

"Для ритуальних служб найважливіше, аби небіжчика доставили в морг. Якщо людина померла в лікарні - це обов’язкова дія. Але якщо це не "кримінальний труп", то, згідно з законом, можна і не везти тіло в морг. На цьому етапі працює корупційна складова. Поліцейські або ж медики сигналізують про померлого ритуальним службам. Ті ж, користуючись моментом смутку родичів, везуть тіло в морг. Начебто так треба. А далі йдуть дні за зберігання, довідка лікаря і, звісно, ритуальні процеси приготування тіла", - розповідає співрозмовник видання.

Як стверджує "Радіо Свобода", "Київський крематорій" приймає померлих від "ковіду" тільки від підприємства "Петро Великий", а вартість проведення поховання складає 23 тис. грн. Саме таку суму озвучила ритуальна служба київській родині, в якій трапилося горе.

"Я озвучив цю ситуацію в інтернеті. Перше, що відгукнувся мій товариш з Чернівців - це теж у них проблема велика з "ковідом". У них цим займається муніципальне підприємство. 3500 – ціна, яка дозволяє поховати від "А" до "Я" померлого від коронавірусу», - розповідає "Радіо Свобода" волонтер Геннадій Друзенко.

Цінова політика ритуальних служб залежить здебільшого від кількості і якості послуг. Ритуальники кажуть, що середня ціна на комплекс таких послуг – 8-10 тисяч гривень у столиці. Утім, все залежить від труни - буває дешева (від 850 гривень), буває дорога (суми залежать від побажання клієнтів).

Киянин Ігор, який замовляв спочатку прощання з матір’ю, а потім і з батьком, в телефонній заявив, що йому в першому ж випадку запропонували майже 23 тисячі, пізніше знизили до майже 19 тисяч. Хоча, каже чоловік, жодних додаткових послуг він не замовляв.

Тим часом померлих від коронавірусу у Києві області станом на 7 травня - 29. Мер Києва Віталій Кличко після розголосу цієї ситуації пообіцяв Геннадію Друзенку, що столична влада допоможе у похованні померлих від COVID-19 тим, хто цього потребуватиме.