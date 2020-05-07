"Золотые" катафалки: как ритуальные компании в Киеве наживаются на умерших от коронавируса

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 украинцев. Всего же по состоянию на утро 7 мая в Украине официально зарегистрировано 340 случаев смерти от COVID-19. Однако в стране полностью отсутствует контроль добропорядочности услуг ритуального бизнеса.

"Первое, куда попадает информация, что человека не стало - это или полиция или медики. К сожалению, от этого идет уже коррупция. Они информацию дают тому, кто с ними вроде бы заключил договор. Еще люди не успели понять, что случилось, а им уже звонят. Вот с этого и начинается коррупция. И, к сожалению, ни структурные подразделения КГГА не могут или не хотят делать в этом порядок", - говорит заместитель председателя общественного совета при КГГА Артур Аракелян в комментарии "Радио Свобода".

Как отмечают журналисты, людей, фактически, держат в заложниках ситуации.

"Для ритуальных служб самое важное, чтобы покойника доставили в морг. Если человек умер в больнице - это обязательное действие. Но если это не "криминальный труп", то, согласно закону, можно и не везти тело в морг. На этом этапе работает коррупционная составляющая. Полицейские или медики сигнализируют об умершем ритуальным службам. Те же, пользуясь моментом грусти родственников, везут тело в морг. Вроде бы так надо. А дальше идут дни за хранение, справка врача и, конечно, ритуальные процессы приготовления тела", - рассказывает собеседник издания.

Как утверждает "Радио Свобода", "Киевский крематорий" принимает умерших от "ковида" только от предприятия "Петр Великий", а стоимость проведения захоронения составляет 23 тыс. грн. Именно такую сумму озвучила ритуальная служба киевской семье, в которой случилось горе.

"Я озвучил эту ситуацию в интернете. Первое, что откликнулся мой товарищ из Черновцов - это тоже у них проблема большая с "ковидом". У них этим занимается муниципальное предприятие. 3500 – цена, которая позволяет похоронить от "А" до "Я" умершего от коронавируса", - рассказывает "Радио Свобода" волонтер Геннадий Друзенко.

Ценовая политика ритуальных служб зависит в основном от количества и качества услуг. Ритуальщики говорят, что средняя цена на комплекс таких услуг – 8-10 тысяч гривен в столице. Впрочем, все зависит от гроба - бывает дешевая (от 850 гривен), бывает дорога (суммы зависят от пожелания клиентов).

Киевлянин Игорь, который заказывал сначала прощание с матерью, а потом и с отцом, в телефонном разговоре заявил, что ему в первом же случае предложили почти 23 тысячи, позже снизили до почти 19 тысяч. Хотя, говорит мужчина, никаких дополнительных услуг не заказывал.

Тем временем умерших от коронавируса в Киеве области по состоянию на 7 мая - 29. Мэр Киева Виталий Кличко после огласки єтой ситуации пообещал Геннадию Друзенко, что столичная власть поможет в захоронении умерших от COVID-19 тем, кто этого потребует.