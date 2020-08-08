Не кличте на допомогу: психотерапевт розповіла, як врятуватися від маніяка

Вчинки психічно неврівноваженого злочинця продиктовані спалахами агресії в силу тих чи інших сексуально-психологічних захворювань. Зазвичай жертв чекають в темний час доби на пустирі або в під'їзді. І, щоб не стати однією з них, важливо дотримуватися ряду рекомендацій.

"Головне - не дивитися йому в очі. Тому що як тільки він зловив ваш погляд, ви вже його жертва, він піде на вас", - прокоментувала психоаналітик Олена Рихальська, передає Obozrevatel.

Не можна також допускати демонстративного відведення погляду - цей жест маніяк може розцінити як неповагу і тоді точно активізується. В такому випадку краще всього зробити вигляд, що ви відволіклися на інші справи.

А ось якщо злочинець говорить вам якусь гидоту - зробіть вигляд, що не зрозуміли сказаного та підіть. Взагалі в подібній ситуації розмов краще намагатися уникати, при цьому - не показуйте страх.

У той же час вона розповіла, що всі люди з агресією дуже бояться залучення інших людей. Вони часто переживають, якщо хтось пройшов повз або якщо ви починаєте голосно кричати. Але й тут варто бути обережніше.

Якщо ви вже попалися в руки зловмисника, краще кричати не "допоможіть", а "пожежа". Пов'язано це з тим, що в першому випадку люди навколо можуть не прийти на допомогу, оскільки почнуть турбуватися про власну безпеку.

Також важливо пам'ятати, що маніяк з першого погляду може не викликати підозри і відторгнення, бували випадки, коли пресупники навіть мали ознаки інвалідності. Тому будьте обережні, а вечорами намагайтеся ходити групами.

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