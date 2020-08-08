Не зовите на помощь: психотерапевт рассказала, как спастись от маньяка

Поступки психически неуравновешенного преступника продиктованы вспышками агрессии в силу тех или иных сексуально-психологических заболеваний. Обычно жертв поджидают в темное время суток на пустыре или в подъезде. И, чтобы не стать одной из них, важно соблюдать ряд рекомендаций.

"Самое главное - не смотреть ему в глаза. Потому что как только он поймал ваш взгляд, вы уже его жертва, он пойдет на вас", - прокомментировала психоаналитик Елена Рыхальская, передает Obozrevatel.

Нельзя также допускать демонстративного отведения взгляда - этот жест маньяк может расценить как неуважение и тогда точно активизируется. В таком случае лучше всего сделать вид, что вы отвлеклись на другие дела.

А вот если преступник говорит вам какие-то гадости - сделайте вид, что не поняли сказанного и уйдите. Вообще в подобной ситуации разговоров лучше пытаться избегать, при этом - не показывайте страх.

В то же время она рассказала, что все люди с агрессией очень боятся привлечения других людей. Они зачастую переживают, если кто-то прошел мимо либо если вы начинаете громко кричать. Но и здесь стоит быть осторожнее.

Если вы уже попались в руки злоумышленника, лучше кричать не "помогите", а "пожар". Связано это с тем, что в первом случае окружающие могут не прийти на помощь, поскольку начнут беспокоиться о собственной безопасности.

Также важно помнить, что маньяк с первого взгляда может не вызвать подозрения и отторжения, бывали случаи, когда пресупники даже имели признаки инвалидности. Поэтому будьте осторожны, а по вечерам старайтесь ходить группами.

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