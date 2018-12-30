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"Зубожіння": українці висміяли передноворічні затори в магазинах

STYLERЖиття    30.12.2018 - 19:34
"Зубожіння": українці висміяли передноворічні затори в магазинах
Колаж РБК-Україна

У мережі придумують меми з кадрами з "Гри престолів" і з екс-президентом України

У Києві через активну підготовку до Нового року в супермаркетах люди стоять у кілометрових чергах, щоб запастися продуктами для святкового столу. У мережі Facebook під публікацією в співтоваристві "Київ оперативний" кияни стали жартувати і створювати забавні фотожаби через черги і традиційно величезних закупівель.

"Пробки присутні не тільки на дорогах Києва, але і в супермаркетах...)", — написали у підписі до світлини, на якій видно величезну кількість покупців в супермаркеті "Ашан".

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Багато хто став висміювати "зубожіння" українців, вказуючи на те, що відсутність грошей не заважає киянам відзначати Новий рік.

"Астанавитесь", "Свідки олів'є", "Таке відчуття, що весь рік голодні, а на НГ вирішили нормально пожерти", "Треба з'їздити в супермаркет сьогодні, а завтра буде дуже багато народу" - подумали абсолютно всі жителі нашого міста", "Зубожіння!", "360 днів у році всі ці люди не ходять в Ашан і їдять куплене на Новий рік", "Зубожіння на зубожіння зубожінням поганяє", "Крізіс і вайна", "А кажуть у людей немає грошей!!!" — пишуть в коментарях.

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Крім коментарів користувачі стали додавати забавні тематичні картинки.

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

Колаж Вікторія Орлик (фото: facebook.com/KyivOperativ)

&quot;Зубожіння&quot;: українці висміяли передноворічні затори в магазинах

Колаж Олег Валерійович (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше ми писали про 8 подарунків на Новий рік, які підійдуть всім.

Також ми писали, що синоптик попереджає про "температурні гойдалки" на новорічні свята.

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