"Зубожіння": украинцы высмеяли предновогодние "пробки" в магазинах

Коллаж РБК-Украина

В сети придумывают мемы с кадрами из "Игры престолов" и с экс-президентом Украины

В Киеве из-за активной подготовки к Новому году в супермаркетах люди стоят в километровых очередях, чтоб запастись продуктами для праздничного стола. В сети Facebook под публикацией в сообществе "Киев оперативный" киевляне стали шутить и создавать забавные фотожабы из-за очередей и традиционно огромных закупок.

"Пробки присутствуют не только на дорогах Киева, но и в супермаркетах...)", — написали в подписи к снимку, на котором видно огромное количество покупателей в супермаркете "Ашан".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Многие стали высмеивать "обнищание" украинцев, указывая на то, что отсутствие денег не мешает киевлянам отмечать Новый год.

"Астанавитесь", "Свидетели оливье", "Такое чувство, что весь год голодные, а на НГ решили нормально пожрать", "Надо съездить в супермаркет сегодня, а то завтра будет очень много народа"- подумали абсолютно все жители нашего города", "Обнищание!", "360 дней в году все эти люди не ходят в Ашан и едят купленное на Новый год", "Обнищание на обнищание обнищанием погоняет", "Кризис и война", "А говорят у людей нет денег!!!" — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Кроме комментариев пользователи стали добавлять забавные тематические картинки.

Коллаж Виктория Орлик (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Коллаж Олег Валерьевич (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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