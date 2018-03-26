"Звірі в людській подобі": у Чернігівській області вітчим ґвалтував і забив до смерті дворічну доньку

Дітей три місяці не випускали на вулицю

У Чернігівській області в селі Мильники Ніжинського району сталася страшна трагедія. Місцевий житель Назар Красуля кілька місяців катував 2-річну та 5-річну дочок своєї співмешканки. Наймолодшу дитину забив до смерті. Інша дівчинка з важкими травмами у лікарні. На похорон дитини прийшло все село. На сторінці "С14 Чернігів" у Facebook розповіли подробиці жахливої історії.

"Вчора місцеві жителі повідомили, що підозрюваного у смерті виродка бачили в селі Мильники Ніжинського району, вдома у матері убитого немовляти, в незмінній компанії бухарів і асоціальних елементів. Активісти С14_Чернигів виїхали на місце, щоб покарати мразоту. На щастя, інформація не підтвердилася. Вдалося з'ясувати, що вчора Ніжинський міськрайонний суд видав санкцію на арешт садиста Назара Красулі та його етапували до Чернігівського СІЗО", - сказано в повідомленні.

Ховали маленьку дівчинку всім селом.

"Місцеві розповідають, що у дитини порваний рот, розірвані і понівечені статеві органи, численні переломи і гематоми. Її катували і ґвалтували. Зате ніжинський судмедексперт видав довідку про те, що у дитини черепно-мозкова травма, схиляючи наслідок до того, що в співмешканця матері дитини є неповнолітній син, який ніби випадково або не зовсім забив до смерті свою зведену сестру", - розповіли активісти.

У загиблої дівчинки є старша 5-річна сестра.

"Зараз вона знаходиться в лікарні, на дитину немає живого місця. Люди розповідають, що її також гвалтували і били !!! Дівчинка боїться чоловіків. Мерзоті і чудовиську Назару Красулі була мало матері дівчаток, своєї колишньої дружини і навіть рідної сестри! Ця мерзота ґвалтувала дітей! Селяни розповідають, що дітей не випускали на вулицю протягом 3 місяців. Жахливо навіть уявити, що робили з ними ці звірі в людській подобі. Зате соціальним службам до того не було ніякого діла. Алкоголічка-мати справно щомісяця отримувала 7000 гривень і пропивала їх з садистом власних дітей. Сьогодні соціальним службам також не до дітей, які живуть у неблагополучних сім'ях", - підсумували на сторінці.

Скріншот (facebook.com/С14-Чернігів)

Фото: Похорон дитини (facebook.com/С14-Чернігів)

Нагадаємо, що на Закарпатті у матері-алкоголічки від голоду померла трирічна дитина (відео).