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"Звери в человеческом обличье": в Черниговской области отчим насиловал и забил до смерти двухлетнюю дочь

STYLERLIFE        26.03.2018 - 08:54
Фото (РБК-Украина)
Фото (РБК-Украина)

Детей три месяца не выпускали на улицу

В Черниговской области в селе Мыльники Нежинского района произошла страшная трагедия. Местный житель Назар Красуля несколько месяцев пытал 2-летнюю и 5-летнюю дочерей своей сожительницы. Младшего ребенка забил до смерти. Вторая девочка с тяжелыми травмами в больнице. На похороны ребенка пришло все село. На странице "С14 Чернигов" в Facebook рассказали подробности жуткой истории. 

"Вчера местные жители сообщили, что подозреваемый в смерти выродка видели в селе Мыльники Нежинского района, дома у матери убитого младенца, в неизменной компании бухарей и асоциальных элементов. Активисты С14_Чернигов выехали на место, чтобы наказать мразь. К счастью, информация не подтвердилась. Удалось выяснить, что вчера Нежинский горрайонный суд выдал санкцию на арест садиста Назара Красули и его этапировали в Черниговского СИЗО", - сказано в сообщении.

Хоронили маленькую девочку всем селом.

"Местные рассказывают, что у ребенка порван рот, разорваны и обожженны половые органы, многочисленные переломы и гематомы. Ее пытали и насиловали. Зато нежинский судмедэксперт выдал справку о том, что у ребенка черепно-мозговая травма, склоняя следствие к тому, что у сожителя матери ребенка есть несовершеннолетний сын, который будто бы случайно или не совсем забил до смерти свою сводную сестру", - рассказали активисты.

У погибшей девочки есть старшая 5-летняя сестра.

"Сейчас она находится в больнице, на ребенке нет живого места. Люди рассказывают, что ее также насиловали и били!!! Девочка боится мужчин. Мрази и чудовищу Назару Красули было мало матери девочек, своей бывшей жены и даже родной сестры! Эта мразь насиловала детей! Крестьяне рассказывают, что детей не выпускали на улицу в течение 3 месяцев. Ужасно даже представить, что делали с ними эти звери в человеческом обличье. Зато социальным службам до того не было никакого дела. Алкоголичка-мать исправно ежемесячно получала 7000 гривен и пропивала их с садистом собственных детей. Сегодня социальным службам также не до детей, которые живут в неблагополучных семьях", - подытожили на странице.

Скриншот (facebook.com/С14-Чернігів)

Фото: Похороны ребенка (facebook.com/С14-Чернігів)

Напомним, что на Закарпатье у матери-алкоголички от голода умер трехлетний ребенок (видео).

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Теги: смерть, Черниговская область
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