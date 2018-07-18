Жорстоке вбивство в Туреччині: тіло українця четвертий день не можуть доставити в Україну

Фото: facebook.com noen.at

Його повинні були переправити ще 17 липня

Тіло українського туриста Андрія Сови, який був побитий до смерті росіянином на відпочинку, не можуть доставити в Запоріжжя вже четвертий день. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Його доставка планувалася ще на вівторок, 17 липня. Але з деяких причин її відклали на день пізніше. Сьогодні, 18 липня, ввечері тіло українця вже повинні переправити спеціальним рейсом.

Причиною відкладання перевезення тіла стали бюрократичні труднощі з оформленням необхідних документів.

"За інформацією консула, страхова компанія закінчує документальне оформлення транспортування тіла загиблого в Україну", - розповів начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

Відео: вбивство українця на відпочинку (youtube.com/ТСН)

Українські дипломати повідомляють, що намагаються прискорити процес, але вони не знають, коли будуть готові документи.

Співробітники страхової компанії і турагентства розповіли, що труднощі виникли з аеропортом міста, куди повинен бути доставлений загиблий українець.

Нагадаємо, що 7 липня в одному з готелів турецького курорту Аланії був жорстоко вбитий 55-річний українець. Між ним і росіянином стався конфлікт, який дійшов до бійки з-за перегляду футбольного матчу. Від удару в голову при падінні українець потрапив у тижневу кому і помер в лікарні.

Раніше ми писали про те, що дружина вбитого українця Світлана розповіла подробиці про транспортування тіла чоловіка на батьківщину, а також пояснила, що чекає росіянина, який скоїв вбивство. Вона повідомила, що це була перша їхня відпустка з Андрієм. Вдова розповіла, що він лежав головою на асфальті, а його ноги були на кахельному узвишші - воно в половину людського росту.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Перша допомога при втраті свідомості