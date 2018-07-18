Зверское убийство в Турции: тело украинца четвертый день не могут доставить в Украину

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Его должны были переправить еще 17 июля

Тело украинского туриста Андрея Совы, который был избит до смерти россиянином на отдыхе, не могут доставить в Запорожье уже четвертый день. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Его доставка планировалась еще на вторник, 17 июля. Но по некоторым причинам ее отложили на день позже. Сегодня, 18 июля, вечером тело украинца уже должны переправить специальным рейсом.

Причиной откладывания перевозки тела стали бюрократические трудности с оформлением необходимых документов.

"По информации консула, страховая компания заканчивает документальное оформление транспортировки тела погибшего в Украину", - рассказал начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Видео: убийство украинца на отдыхе (youtube.com/ТСН)

Украинские дипломаты сообщают, что пытаются ускорить процесс, но они не знают, когда будут готовы документы.

Сотрудники страховой компании и турагентства рассказали, что трудности возникли с аэропортом города, куда должен быть доставлен погибший украинец.

Напомним, что 7 июля в одном из отелей турецкого курорта Аланьи был зверски убит 55-летний украинец. Между ним и россиянином произошел конфликт, который дошел до драки из-за просмотра футбольного матча. От удара в голову при падении украинец попал в недельную кому и скончался в больнице.

Ранее мы писали о том, что жена убитого украинца Светлана рассказала подробности о транспортировке тела мужа на родину, а также объяснила, что ждет россиянина, который совершил убийство. Она сообщила, что это был первый их отпуск с Андреем. Вдова рассказала, что он лежал головой на асфальте, а его ноги находились на кафельном возвышении - оно в половину человеческого роста.

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