Зірка "Ігри престолів" перенесла інсульт: Супрун прокоментувала ситуацію

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала інсульт Емілії Кларк. Вона назвала це показовою історією і застерегла українців від небезпеки. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Те, що трапилося з актрисою з "Гри Престолів" підштовхує уважніше ставитися до свого здоров'я. Виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен каже, що не звертала увагу на запаморочення, оскільки думала, що це стрес.

Вперше проблема зі здоров'ям виникла в 24 роки, тоді актриса не надала цьому особливого значення. Проте надалі ситуації повторювалися і одного разу на тренуванні у неї почалися різкі головні болі та нудота.

"При таких станах біль зазвичай дуже сильна, розпираюча, може бути пульсуючою, супроводжуватися нудотою, блювотою, судомами і навіть втратою свідомості", - коментує експерт.

Кларк прооперували, а після їй розповіли, що третина пацієнтів помирають. Реабілітація дала свої плоди, але пізніше в мозку актриси знайшли ще одну аневризму і довелося знову оперувати. В результаті почалася кровотеча, через яку, розкривши череп, зробили третю операцію.

Эмилия Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

За словами представника міністерства, коли кров накопичується навколо мозку - це небезпечний для життя вид інсульту. Тому, щоб уникнути проблем, важливо вчасно звернутися до фахівця: він визначить фактори ризику інсульту і розрахує його ймовірність у найближчі п'ять - десять років.

При високому ризику варто звернутися до сімейного лікаря або терапевта. Вони порадять, як уникнути проблем з судинами, при необхідності спрямують на обстеження, до кардіолога або судинного невролога.

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