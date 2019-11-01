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Зірки Нацвідбору на Євробачення здивували "гіпнотичним" кліпом

STYLERЖиття    01.11.2019 - 17:55
Зірки Нацвідбору на Євробачення здивували "гіпнотичним" кліпом
Кадр з нового відео групи BRAII

Група BRAII випустила приголомшливий кліп на пісню "Slipping"

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019 - група BRAII - випустили новий кліп на пісню "Slipping".

Нова відеоробота рок-команди - це атмосферна майже 7-хвилинне роуд-муві замальовка в дусі Віма Вендерса або пізнього Джармуша часів таємничого трилера "Межі контролю" під звуки в'язкого обскурного блюзу.

"У нинішніх BRAII вже зовсім не впізнати групу з України. Це чистий American spirit з їдким запахом тютюну, кубинського рому і нічних сутінків, що освіжає терпкий аромат придорожніх кактусів", - кажуть про групу критики.

Фронтвумен BRAII Оксана Бризгалова називає нову роботу міні-фільмом, де головні ролі ділить з нею Сал Рамацціні - басист групи The Gitas. Режисером відео став талановитий дебютант Павло Федоров.

BRAII - Slipping

Додамо, що "Slipping" - четвертий і останній сингл з нового альбому BRAII, який отримав назву "Lovely Dark Things". Реліз платівки заплановано на 8 листопада.

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