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Звезды Нацотбора на Евровидение удивили "гипнотическим" клипом

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 17:55
Звезды Нацотбора на Евровидение удивили "гипнотическим" клипом
Кадр из нового видео группы BRAII

Группа BRAII выпустила потрясающий клип на песню "Slipping"

Участники Нацотбора на Евровидение 2019 - группа BRAII - выпустили новый клип на песню "Slipping".

Новая видеоработа рок-команды - это атмосферная почти 7-минутная роуд-муви зарисовка в духе Вима Вендерса или позднего Джармуша времен таинственного триллера "Пределы контроля" под звуки вязкого обскурного блюза.

"В нынешних BRAII уже совсем не узнать группу из Украины. Это чистый American spirit с едким запахом табака, кубинского рома и ночных сумерек, что освежает терпкий аромат придорожных кактусов", - говорят об группе критики.

Фронтвумен BRAII Оксана Брызгалова называет новую работу мини-фильмом, где главные роли делит с ней Сал Рамаццини - басист группы The Gitas. Режиссером видео стал талантливый дебютант Павел Федоров.

BRAII - Slipping

Добавим, что "Slipping" - четвертый и последний сингл из нового альбома BRAII, который получил название "Lovely Dark Things". Релиз пластинки намечен на 8 ноября.

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