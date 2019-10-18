Зірки шоу-бізнесу знялися в кліпі популярної української групи

Популярна українська група On I Ona випустила кліп на пісню "Вода (Не такі як всі)". В основі концепції - ідея про те, що кожна людина незримою червоною ниткою пов’язана зі своєю другою половинкою. День за днем вона непомітно притягує майбутніх закоханих одне до одного. І не важливо, наскільки величезною може виявитися відстань. Рано чи пізно вони зустрінуться і будуть йти по життю разом. Образ всеосяжного і всепоглинаючого Кохання в кліпі вдало втілив відомий дизайнер Жан Гріцфельдт. А роль ангела і посланника любові на Землі виконала починаюча модель і блогер Олександра Шпільфогель

On I Ona представили кліп "Вода (Не такі як всі)" (фото: прес-служба групи)

Крім того, у зйомках взяли участь відразу кілька лідерів думок і зірок шоу-бізу. Серед них - учасники телепроекту "Топ-модель по-українськи 2" Яна Кутішевська, Валерія Гармаш, Ярослава Крутова та Дмитро Топорінський, а також представник команди ілюзіоністів Wonder Makers Дмитро Євтушенко. Всі герої історії від On I Ona - яскраві індивідуальності в пошуках своїх других половинок. Іншими словами, "не такі як всі".

"Щоб зустріти справжнє кохання, ми часто долаємо безліч перешкод. І я це знаю напевно, по собі. Бо моя любов також кожного дня проходить випробування, та в решті решт перемагає. Ми дуже хотіли зробити це відео символічним. Існує повір’я про зв’язок двох людей, які призначені один для одного. Згідно легенді, з людьми, з якими ми повинні зіткнутися в житті, ми пов’язані червоною ниткою долі. І обставини, час, відстані - все це не перешкода для цієї нитки. З плином часу вона починає скорочуватися - до тих пір, поки двоє не зустрінуться. Персонаж Жана Гріцфельдта керує цими нитками, направляючи половинки одну до одної", - розповідає учасниця групи Олена Жигарєва .

On I Ona представили кліп "Вода (Не такі як всі)" (фото: прес-служба групи)

"Цим кліпом ми хотіли підкреслити основний посил пісні. Про те, що незалежно від обставин та умовностей нашого світу, кохання долає абсолютно усі перешкоди", - додає інший учасник дуету On I Ona, Олексій Мартиненко.

On i Vona - Вода (Не такі, як всі)

Додамо, що "Вода (Не такі як всі)" - вже третій кліп дуету на сингли із останнього альбому. Раніше On I Ona встигли випустити відео на пісні "Де Ми", "Заворожи" і "Від Іллюзій". За мотивами лонгплея "Сторіз" група готує живу програму, яку можна буде побачити вже 18 жовтня в Caribbean Club.

On I Ona - Від ілюзій