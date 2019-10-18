Звезды шоу-бизнеса снялись в клипе популярной украинской группы

Популярная украинская группа On I Ona выпустила клип на песню "Вода (Не такі як всі)". В основе концепции - идея о том, что каждый человек невидимой красной нитью связан со своей второй половинкой. День за днем она незаметно притягивает будущих влюбленных друг к другу. И не важно, насколько огромным может оказаться расстояние. Рано или поздно они встретятся и будут идти по жизни вместе. Образ всеобъемлющей и всепоглощающей Любви в клипе удачно воплотил известный дизайнер Жан Грицфельдт. А роль ангела и посланника любви на Земле исполнила начинающая модель и блогер Александра Шпильфогель.

On I Ona представили клип "Вода (Не такі як всі)" (фото: пресс-служба группы)

Кроме того, в съемках приняли участие сразу несколько лидеров мнений и звезд шоу-биза. Среди них - участники телепроекта "Топ-модель по-украински 2" Яна Кутишевская, Валерия Гармаш, Ярослава Крутова и Дмитрий Топоринский, а также представитель команды иллюзионистов Wonder Makers Дмитрий Евтушенко. Все герои истории от On I Ona - яркие индивидуальности в поисках своих вторых половинок. Другими словами, "не такі як всі".

"Чтобы встретить настояющую любовь, мы часто преодолеваем множество препятствий. И я это знаю наверняка, по себе. Ведь моя любовь тоже каждый день проходит испытания, и в итоге побеждает. Мы очень хотели сделать это видео символичным. Существует поверье про связь двух людей, которые предназначены друг для друга. Согласно легенде, с людьми, с которыми мы должны столкнуться в жизни, мы связаны красной нитью судьбы. И обстоятельства, время, расстояния - все это не преграда для этой нити. С течением времени она начинает становиться все короче - до тех пор, пока двое не встретятся. Персонаж Жана Грицфельдта управляет этими нитями, направляя половинки друг к другу", - рассказывает участница группы Алена Жигарева.

On I Ona представили клип "Вода (Не такі як всі)" (фото: пресс-служба группы)

"Этим клипом мы хотели подчеркнуть основной посыл песни. О том, что вне зависимости от обстоятельств и условностей нашего мира, любовь превозмогает абсолютно все препятствия", - добавляет другой участник дуэта On I Ona, Алексей Мартыненко.

On i Ona - Вода (Не такі, як всі)

Добавим, что "Вода (Не такі як всі)" - уже третий клип дуэта на синглы из последнего альбома. Ранее On I Ona успели выпустить видео на песни "Де Ми", "Заворожи" и "Від Іллюзій". По мотивам лонгплея "Сторіз" группа готовит живую программу, которую можно будет увидеть уже 18 октября в Caribbean Club.

On I Ona - Від ілюзій