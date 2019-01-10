"Звучить Scorpions": у Львівській області оригінально повідомляють про народження дітей

Колаж РБК-Україна

Якщо народиться двійня, мелодія прозвучить два рази поспіль

У місті Дрогобич Львівської області запровадили нову традицію: про народження маленьких дрогобичан сповіщають фанфари з вежі дрогобицької ратуші. Відповідне розпорядження напередодні 2019 року підписав міський голова. Про це повідомив ресурс "Дрогобич Інфо" у Facebook.

Із початку року мешканці міста дізнаються про народження нового громадянина України за звуком фанфар. Для дівчинки грає вступ до пісні "Moment of Glory" німецького рок-гурту "Scorpions". Про хлопчика сповіщає "Карнавал-сюїта" радянського композитора Давида Тухманова.

Якщо ж звучатимуть дві чи три мелодії поспіль, то це означає, що народилась двійня або ж трійня.

Вступ до пісні "Moment of Glory" німецького рок-гурту "Scorpions" повідомить про народження дівчинки (аудіо: zaxid.net)

З метою збереження громадського спокою у нічну пору, сповіщатимуть про народження маленьких дрогобичан з 8.00 ранку до 22.00 вечора.

Незабаром, за словами речника міськради Дрогобича, про кожну народжену дитину також повідомлятимуть словами: "Вітаємо, народився маленький дрогобичанин/дрогобичанка".

Від початку 2019 року у Дрогобицькому пологовому будинку народилося вже 10 дрогобичан.

"Карнавал-сюїта" Давида Тухманова сповістить про хлопчика (аудіо: zaxid.net)

До речі, нещодавно мама двійнят, діти якої народилися раніше терміну, розповіла, як рятували її малюків під час пологів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно стала мамою, розповіла про труднощі, з якими доводиться стикатися під час догляду за маленькою дитиною.

Також ми писали про те, що співачка Камалія зворушила мережу святковим родинним фото.