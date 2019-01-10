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"Звучит Scorpions": в Львовской области оригинально сообщают о рождении детей

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 12:08
"Звучит Scorpions": в Львовской области оригинально сообщают о рождении детей
Коллаж РБК-Украина

Если родится двойня, мелодия прозвучит два раза подряд

В городе Дрогобыч Львовськой области ввели новую традицию: о рождении маленьких жителей города извещают фанфары с башни дрогобычской ратуши. Соответствующее распоряжение накануне 2019 года подписал городской глава. Об этом сообщил ресурс "Дрогобыч Инфо" в Facebook.

С начала года жители города узнают о рождении нового гражданина Украины по звуку фанфар. Для девочки играет вступление к песне "Moment of Glory" немецкой рок-группы "Scorpions". О мальчике извещает "Карнавал-сюита" советского композитора Давида Тухманова.

Если же будут звучать две или три мелодии подряд, то это означает, что родилась двойня или же тройня.

Вступление к песне "Moment of Glory" немецкой рок-группы "Scorpions" сообщит о рождении девочки (аудио: zaxid.net)

С целью сохранения общественного спокойствия в ночное время, оповещать о рождении маленьких дрогобичан с 8.00 утра до 22.00 вечера.

Вскоре, по словам представителя горсовета Дрогобыча, о каждом рожденном ребенке также будут сообщать словами: "Поздравляем, родился маленький дрогобычанин/дрогобычанка".

От начала 2019 года в Дрогобычском роддоме родилось уже 10 дрогобычан.

"Карнавал-сюита" Давида Тухманова оповестит о мальчике (аудио: zaxid.net)

Кстати, недавно мама двойняшек, дети которой родились раньше срока, рассказала, как спасали ее малышей во время родов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой, рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться во время ухода за маленьким ребенком.

Также мы писали о том, что певица Камалия тронула сеть праздничным семейным фото.

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